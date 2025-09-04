Зазначається, що дії президента США Дональда Трампа можуть підірвати долар.

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. вважають, що ціна золота може зрости майже до 5000 доларів за унцію або понад 160 доларів за грам. Метал подорожчає, якщо незалежність Федеральної резервної системи США буде підірвано, а інвестори переведуть хоча б невелику частину активів із казначейських облігацій у золото.

Видання Bloomberg пише, що золото цього року стало одним із найприбутковіших основних сировинних товарів, подорожчавши більш ніж на третину.

"Сценарій, за якого незалежність ФРС буде підірвано, ймовірно, призведе до зростання інфляції, зниження цін на акції та довгострокові облігації, а також до ерозії статусу долара як резервної валюти. На відміну від цього, золото - засіб заощадження, який не залежить від інституційної довіри", - зазначає аналітик Саманта Дарт.

Банк окреслив низку можливих сценаріїв розвитку подій для металу:

з базовим прогнозом зростання до 4000 доларів за унцію (129 доларів за грам) до середини 2026;

сценарій так званого "хвостового ризику" або залишкового ризику (ймовірність рідкісних та екстремальних подій, які можуть призвести до значних збитків або несподівано великого прибутку) у 4500 доларів (145 доларів за грам);

зростання до 5000 доларів (понад 160 доларів за грам), якщо 1% приватного ринку казначейських облігацій США замінять на дорогоцінний метал.

"Ми оцінюємо, що, якщо 1% приватного ринку казначейських облігацій США перетече в золото, ціна на нього підніметься майже до 5000 доларів за унцію, за умови, що всі інші фактори залишаться незмінними. У результаті золото залишається нашою найбільш переконливою довгостроковою рекомендацією у сфері сировинних товарів", - заявили аналітики.

Ціни на метали - останні новини

1 вересня срібло вперше з 2011 року торгувалося вище 40 доларів за унцію. Стрибок цін відбувся на тлі зростання очікувань зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США, що підвищило інтерес інвесторів до дорогоцінних металів.

2 вересня ціни на золото підскочили до історичного максимуму. Метал досяг позначки в 3508,70 доларів за тройську унцію, а наступного дня його ціна перевищила 3578 доларів.

