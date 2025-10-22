Найбільше падіння за 12 років: ціни на золото різко обвалилися

Зазначається, що акції золотодобувних компаній також різко впали.

Золото і срібло пережили найрізкіше падіння за останні роки. Інвестори, мабуть, вирішили, що активи вже переоцінені.

Видання Bloomberg пише, що спотові ціни на золото впали на 6,3%, що стало найбільшим падінням за більш ніж 12 років, а спотові ціни на срібло впали на 8,7%.

Акції золотодобувних компаній також різко впали. Так, у вівторок, 22 жовтня, акції найбільших виробників Barrick Mining, Newmont і Agnico Eagle Mines подешевшали більш ніж на 8%.

За даними біржі Investing, станом на 9:30 золото досягло позначки в 4156,60 долара за тройську унцію. Таким чином, 1 грам металу коштує 134,09 долара.

Водночас срібло опустилося до позначки в 48,49 долара за унцію, тобто 1 грам коштує 1,56 долара.

Буквально ще минулого тижня обидва метали били рекорди, дорожчаючи буквально на очах. Золото різко подорожчало як через ставки на те, що Федеральна резервна система США до кінця року принаймні один раз значно знизить ставки, так і через те, що інвестори відмовляються від суверенних боргів і валют, щоб захиститися від нестримного зростання бюджетного дефіциту.

Роздутий дефіцит, загрози незалежності центрального банку і непередбачувана торговельна та економічна політика викликають особливу стурбованість щодо долара. Дедалі більше інвесторів відвертаються від США на тлі зростаючої політичної нестабільності за президентства Дональда Трампа і після того, як республіканський законопроєкт про податки і витрати призвів до перевищення боргу в 40 трильйонів доларів.

Але сьогодні на цьому фронті настало невелике затишшя. Серед чинників, які спричинили падіння ціни на золото, були перспектива торговельних переговорів між Китаєм і США, тривожні технічні показники та зміцнення долара.

Цього року дорогоцінні метали демонстрували стрімке зростання, а золото вже дев'ятий тиждень поспіль фіксувало прибуток. Від початку 2025 року ціни зросли на 65% завдяки купівлі центральними банками та притоку коштів у біржові фонди.

Так, 20 жовтня метал сягнув піку в 4381,52 долара за унцію, після чого золото почало падати на тлі оптимізму щодо ослаблення глобальної торговельної напруги та надії на те, що уряд США незабаром відновить роботу, що підірвали попит на безпечні активи.

