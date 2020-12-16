Ох і непростий видався рік! Ми не будемо грузити Вас купою фактів про 2020-й, про них не знає тільки лінивий, хоча і лінивий теж в курсі. Команда Цитруса пропонує провести решту року яскраво і святково - дарувати, дарувати і дарувати радість, усмішки ну і техніку звичайно.

"Забич пацюка дарувашками на свята!" - слоган новорічного промо від Цитруса. Це не про грубість, а про те, як рік Бика змінює рік Пацюка. Так компанія закликає задарувати коханих та близьких всілякими "дарувашками", щоб увірватися в 2021-й з новими емоціями і позитивною кармою.

Ми щиро віримо - що більше посмішок буде в свята, тим яскравіше і щасливіше буде прийдешній рік (так що з Вас усмішка)!

А щоб дарувати радість коханим було легко і приємно, Цитрус знижує ціни до 70% до 10 січня по всій мережі магазинів.

Давайте разом перепрограмуємо планету на щастя і вже сьогодні будемо більше посміхатися і частіше телефонувати рідним, а гаджети для цього вже чекають Вас у Цитрусі!

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Автор: УНІАН