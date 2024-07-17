Минулого року Німеччина виділяла на допомогу України 8 млрд євро.

Кабінет міністрів Німеччини має намір схвалити бюджет на 2025 рік після місяців дискусій. Там сподіваються, що значне економічне піднесення допоможе міністрам скоротити розрив у 17 млрд євро між прогнозованими видатками та доходами, пише Reuters.

У виданні наголошують, що найбільша економіка єврозони уникла рецесії (фаза економічного циклу під час якої відбувається загальне зниження економічної активності - УНІАН) на початку року, проте зростання виявилося повільнішим, ніж цього очікували, тому уряд Німеччини, як і Великої Британії й Франції, намагається закрити "бюджетну діру".

Внаслідок чого бюджет Німеччини в наступному році буде зменшений для України, адже уряд планує скоротити військову допомогу до 4 млрд євро з близько 8 млрд євро у 2024 році, зазначається у проєкті бюджету.

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"Бюджет на 2025 рік супроводжується середньостроковим фінансовим плануванням до 2028 року, коли закінчується термін дії спеціального фонду збройних сил, призначеного для досягнення мінімальних цілей НАТО щодо витрат. За рік до федеральних виборів досягнення згоди щодо бюджету і довгоочікуваного пакета заходів для запуску економіки стало серйозним випробуванням для коаліції, яку часто звинувачують у тому, що її гальмують внутрішні розбіжності", - пояснюють в Reuters.

Журналісти нагадали, що за декілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про "Zeitenwende", що означає "історичний поворотний момент" - зі спеціальним фондом у 100 мільярдів євро для модернізації армії і досягнення цільового показника НАТО щодо оборонних витрат, який дорівнює 2% валового внутрішнього продукту.

Водночас джерела у міністерстві фінансів повідомили, що у 2028 році дефіцит регулярного бюджету буде становити 39 млрд євро, а для досягнення цільового показника НАТО без спеціального фонду потрібно 28 млрд євро. Також джерела зазначають, що у 2026 та 2027 роках дефіцит фінансування вже буде становити 13 млрд євро.

Німеччина і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, німецька компанія Donaustahl отримала дозвіл на виробництво та експорт дронів MAUS. Спочатку вони надійдуть до українського підрозділу "KRAKEN".

"Федеральне міністерство економіки Німеччини надало компанії Donaustahl GmbH ліцензію - за суворих умов - на виробництво і експорт адаптивної блукаючої бойової платформи MAUS, а також систем швидкого знімання і запуску боєголовок PG7", - йдеться у повідомленні компанії.

Також повідомлялось, що Німеччина нещодавно таємно передала Україні великий пакет озброєння. Збройні сили України отримали від Німеччини десять основних бойових танків Leopard 1A5 і двадцять БМП Marder.

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