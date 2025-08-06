Після належних перевірок і проходження поліграфа не виникло застережень щодо його кандидатури.

Сьогодні, 6 серпня, уряд ухвалив рішення призначити Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки України.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в своєму Telegram-каналі, зазначивши, що після рішення конкурсної комісії, належних перевірок і проходження поліграфа немає застережень щодо його кандидатури.

"Очікуємо на оновлення роботи Бюро, зміцнення інституції та досягнення вагомого рівня довіри між Бюро й українськими підприємцями. Важливо, щоб економічні відносини в Україні не спотворювались тіньовими схемами та щоб бізнес міг розраховувати на повагу з боку держави", - написала прем’єрка.

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Олександр Цивінський - що відомо

Олександр Цивінський народився у Львові, має юридичну освіту. Трудову діяльність розпочав у 2003 році на посаді слідчого, надалі тривалий час працював у правоохоронних органах - старший слідчий в органах внутрішніх справ, криміналіст, заступник начальника відділу.

У 2015 році пройшов конкурс до Національного антикорупційного бюро України. Був призначений на посаду детектива, у подальшому – на посаду старшого детектива керівника відділу.

Призначення голови БЕБ – останні новини

Експерти та міжнародні органи давно критикували український уряд за непризначення голови Бюро економічної безпеки, обраного на конкурсі. Це стало однією з головних тем критики щодо попереднього Кабінету міністрів під головуванням Дениса Шмигаля.

Напередодні прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд домовився з кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки Олександром Цивінським щодо проходження ним поліграфа. За її словами, це "гарантовано позбавляє ситуацію будь-яких маніпуляцій та дозволяє рухатись далі".

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