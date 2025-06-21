Переважна більшість компаній, які займаються виробництвом "Орєшніка", досі не потрапила під санкції. Про це, як передає кореспондент УНІАН, Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.
"39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "Орєшніка". Тобто велика кількість їхніх компаній цим займається. Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями", – заявив голова держави.
Таким чином, росіяни й досі вільно отримують деталі і компоненти для "Орєшніка", без яких виробництво ракетного комплексу неможливе.
"І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо "Орєшнік" виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго", – додав президент.
Він зазначив також, що є багато інших російських оборонних компаній, на які вже накладено санкції. Це дуже ускладнює передачу їм компонентів, необхідних для виробництва зброї.
"Орєшнік" – довідка УНІАН
У відкритих джерелах "Орєшнік" називають експериментальним рухомим ґрунтовим ракетним комплексом.
Дехто вважає його модифікацією РС-26 "Рубіж". Останній є мобільним ракетним комплексом, розробленим для запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Сам він створений на основі РС-24 "Ярс".
Згідно із заявою Путіна, 21 листопада 2024 року "Орєшнік" в без'ядерному оснащенні був застосований РФ по заводу "Південмаш" в Дніпрі.
Пізніше були представлені результати вивчення уламків російської ракети.