Більшість компаній, які виробляють "‎Орєшнік"‎, доссі не потрапила під санкції, зазначив президент.

Переважна більшість компаній, які займаються виробництвом "‎Орєшніка"‎, досі не потрапила під санкції. Про це, як передає кореспондент УНІАН, Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами 20 червня.

"‎39 компаній оборонно-промислового комплексу Росії задіяні у виробництві "‎Орєшніка"‎. Тобто велика кількість їхніх компаній цим займається. Що важливо: 21 компанія з 39 не під санкціями", ‎– заявив голова держави.

Таким чином, росіяни й досі вільно отримують деталі і компоненти для "Орєшніка", без яких виробництво ракетного комплексу неможливе.

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"І тому абсолютно незрозуміло, чому не накладати терміново санкції. Це точно спрацює, бо "‎Орєшнік"‎ виготовляється, як ми бачимо, непросто і довго", ‎– додав президент.

Він зазначив також, що є багато інших російських оборонних компаній, на які вже накладено санкції. Це дуже ускладнює передачу їм компонентів, необхідних для виробництва зброї.

"‎Орєшнік"‎ ‎– довідка УНІАН

У відкритих джерелах "‎Орєшнік" називають експериментальним рухомим ґрунтовим ракетним комплексом.

Дехто вважає його модифікацією РС-26 "Рубіж". Останній є мобільним ракетним комплексом, розробленим для запуску міжконтинентальних балістичних ракет. Сам він створений на основі РС-24 "Ярс".

Згідно із заявою Путіна, 21 листопада 2024 року "‎Орєшнік" в без'ядерному оснащенні був застосований РФ по заводу "Південмаш" в Дніпрі.

Пізніше були представлені результати вивчення уламків російської ракети.

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