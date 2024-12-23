Схоже, що ніякого "Орєшніка" таки не існує. Новою є лише назва, але не сама ракета.

Балістична ракета середньої дальності, яку Володимир Путін обізвав "Орєшніком", існує вже принаймні 6-7 років, тож не є зовсім новою. Про це пише видання Defense Express, посилаючись на результати дослідження уламків.

Видання отримало із власних джерел фотографію, на якій видно серійний номер і дату виробництва однієї з деталей "Орєшніка" – 12 квітня 2017 року. На думку експертів, це означає, що конкретно ту ракету, якою росіяни вдарили по Дніпру у листопаді, було зібрано у 2017 або 2018 році.

У Defense Express зауважують, що саме у 2017 році росіяни планували розпочати серійне виробництво ракети РС-26 "Рубеж". Раніше чимало експертів припускали, що "Орєшнік" – це просто нова назва вже відомої ракети РС-26.

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З цього у Defense Express роблять висновок, що технологічно сама ракета є ще старішою, адже 2017-й – це рік виготовлення конкретної деталі. Таким чином, проектувати ракету почали ще на початку 2010-х років, або й раніше.

"Зрештою те, що у РФ у 2017 році система управління для балістичної ракети середньої дальності вже існувала у металі, вкотре доводить, що Кремль активно порушував Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США, ще й цією розробкою. А не лише ракетами для "Искандера", – додали аналітики.

Що відомо про "Орєшнік"

Як писав УНІАН, 21 листопада Росія вперше вдарила по Україні балістичною ракетою середньої дальності. У той же день Володимир Путін виступив із заявою, в які стверджував, що це була новітня російська розробка під назвою "Орєшнік".

Наступного дня Путін знову виступив із заявою, в якій підкреслив, що "Орєшнік" є зовсім новою ракетою, а не модернізацією чогось старого.

Однак багато експертів висловили сумніви в тому, що Росія змогла таємно створити зовсім нову ракету, про яку ніхто досі не знав.

Лунали припущення, що швидше за все йдеться про ракету "Рубеж", яку з пропагандистською метою назвали "Орєшніком". Експерти зазначають, що грою з назвами росіяни намагаються переконати Захід, що він "проспав" появу у Росії нової сучасної ракети.

Варто додати, що ракета "Рубеж" є розробкою на базі ракети "Ярс", яка своєю чергою створювалася на базі ракети "Тополь", створеної ще за часів СРСР.

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