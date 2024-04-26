Розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами та залежить від тривалості страхового стажу та величини зарплати.

Пенсії за віком особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, призначаються із зменшенням пенсійного віку на 1-13 років. Тривалість страхового стажу зменшується на кількість років зменшення пенсійного віку (у підсумку страховий стаж не може бути менше 15 років). Про це повідомило у Facebook Головне управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Пенсія за віком

Водночас розмір пенсії за віком обчислюється за загальними правилами відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та залежить від тривалості страхового стажу та величини зарплати.

Зокрема, пенсії по інвалідності призначаються особам, щодо інвалідності яких встановлено причинний зв’язок з Чорнобильською катастрофою, в розмірі відшкодування фактичних збитків із заробітку за роботу в зоні відчуження у 1986-1990 роках або із зарплати, визначеної з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати (обчисленої за формулою).

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З 1 березня 2023 року мінімальні розміри пенсії по інвалідності не можуть бути нижчими: для I групи – 8187,48 грн, II групи – 6549,98 грн, III групи та дітей з інвалідністю – 5048,95 грн.

Додаткова пенсія

Додаткова пенсія, розмір якої залежить від належності особи до відповідної категорії постраждалих, встановлюється до державних пенсій за віком або по інвалідності.

Особам, що належать до категорії 1 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: особам з інвалідністю I групи – 474,5 грн; II групи – 379,6 грн; III групи – 284,7 грн. Для інших осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою: особам з інвалідністю I групи – 341,64 грн; II групи – 227,76 грн; III групи – 170,82 грн.

Особам, що належать до категорії 2 додаткова пенсія становить 170,82 грн, до категорії 3 – 113,88 грн, до категорії 4 – 56,94 грн. Дітям з інвалідністю, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – 170,82 грн.

Розмір мінімальної пенсійної виплати

Мінімальна пенсія, незалежно від закону, згідно з яким призначалась пенсія, для осіб з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з 1 березня 2023 року не може бути нижче:

для осіб з інвалідністю І групи – 13 376,21 грн;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 10700,97 грн;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8025,73 грн.

У разі смерті годувальника, який належав до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, непрацездатним членам сім’ї призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Пенсії в Україні

25 квітня Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України. Це документ вирішує декілька проблемних питань.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Із вказаної кількості 2,7 млн пенсіонерів ще працюють, а їхня середня пенсія сягає понад 6094 грн.

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