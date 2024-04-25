Тепер при призначені пенсій будуть враховувати трудовий стаж українців за кордоном.

Сьогодні, 25 квітня, Верховна Рада ухвалила законопроект №9453 про внесення змін до деяких законів щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України.

Документ розв'язує одразу декілька проблемних питань із призначенням пенсій. Зокрема, для визначення права на пенсію враховуватиметься страховий стаж, одержаний в інших країнах, навіть якщо з цією країною не укладено угоду щодо пенсійного забезпечення, пояснили в Мінсоцполітики.

Зазначається, що людина, після повернення з-за кордону, наприклад, з Італії, матиме можливість зарахувати період роботи в цій країні для визначення права на призначення пенсії в Україні в 60, 63 або 65 років. Для цього необхідно буде надати Пенсійному фонду документ, що підтверджує роботу за межами України.

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Для визначення розміру пенсії будуть враховуватись лише внески/ЄСВ, сплачені в Україні ("пропорційний" принцип нарахування пенсії). Тобто розмір призначеної пенсії залежатиме від кількості сплачених в Україні страхових внесків та стажу роботи до 1 січня 2024 року, а час виходу на пенсію враховуватиме роботу як в Україні, так і за кордоном.

По-друге, спрощується механізм відновлення виплати пенсій для кримчан. Скасовано вимогу отримання інформації від Пенсійного фонду РФ. Відтепер людині, яка переїхала з Криму, достатньо подати заяву, в якій зазначити, що вона не отримує там пенсію в і бажає її отримувати в України. Для розрахунку пенсії можна надати трудову книжку або пенсійну справу.

По-третє, до страхового стажу при призначенні пенсії в Україні не зараховуватиметься робота на країну-агресора після 2014 року.

Пенсії в Україні

В Україні зросла середня пенсія. Станом на 1 квітня 2024 року розмір середньої пенсії в Україні складав 5743,27 грн, що на 358,02 грн більше, ніж було на початку року (5385,25 грн).

Частині пенсіонерів, зокрема з числа внутрішньо переміщених осіб, надається грошова допомога за рахунок коштів Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН).

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