Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Із вказаної кількості 2,7 млн пенсіонерів ще працюють, а їхня середня пенсія сягає понад 6094 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.
Варто зазначити що 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн. З початку року частка таких громадян зросла. Станом на 1 січня вона складала 10,94%.
Найбільша кількість пенсіонерів наразі отримують пенсії до 3000 грн – 26,84% проти 29,7% на початку року. Інші категорії пенсіонерів, залежно від розміру пенсії, виглядають так:
- від 3001 грн до 4000 грн – 17,27% (станом на 1 січня було 21,25%);
- від 4001 грн до 5000 грн – 18,61% (було 14,91%);
- від 5001 грн до 10 000 грн – 25,22% (було 23,2%).
Щодо виду пенсій, то найбільша частка припадає на призначені за віком – 72,95%.
Пенсії в Україні
Розмір середньої пенсії в Україні зріс з початку року на 358,02 грн (було 5385,25 грн). Водночас кількість пенсіонерів скоротилась майже на 30 тис. осіб – з 10,52 млн на початку січня до понад 10,15 млн пенсіонерів на початку квітня.
Деяким українським пенсіонерам можуть нараховувати спеціальні надбавки до пенсії. Зокрема, йдеться про доплати за віком. У Пенсійному фонді України зазначили, що таку доплату нараховують громадянам, старшим за 70 років. При цьому загальний розмір пенсійної виплати має становити не більше 10 340,35 гривні.