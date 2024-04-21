Середній розмір пенсій в Україні перевищує 5700 гривень.

Станом на 1 квітня в Україні налічувалось 10,2 млн пенсіонерів, середній розмір пенсій яких складає понад 5743 грн. Із вказаної кількості 2,7 млн пенсіонерів ще працюють, а їхня середня пенсія сягає понад 6094 грн. Про це свідчать дані Пенсійного фонду.

Варто зазначити що 12,06% із загальної кількості пенсіонерів отримують виплати понад 10 000 грн. З початку року частка таких громадян зросла. Станом на 1 січня вона складала 10,94%.

Найбільша кількість пенсіонерів наразі отримують пенсії до 3000 грн – 26,84% проти 29,7% на початку року. Інші категорії пенсіонерів, залежно від розміру пенсії, виглядають так:

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від 3001 грн до 4000 грн – 17,27% (станом на 1 січня було 21,25%);

від 4001 грн до 5000 грн – 18,61% (було 14,91%);

від 5001 грн до 10 000 грн – 25,22% (було 23,2%).

Щодо виду пенсій, то найбільша частка припадає на призначені за віком – 72,95%.

Пенсії в Україні

Розмір середньої пенсії в Україні зріс з початку року на 358,02 грн (було 5385,25 грн). Водночас кількість пенсіонерів скоротилась майже на 30 тис. осіб – з 10,52 млн на початку січня до понад 10,15 млн пенсіонерів на початку квітня.

Деяким українським пенсіонерам можуть нараховувати спеціальні надбавки до пенсії. Зокрема, йдеться про доплати за віком. У Пенсійному фонді України зазначили, що таку доплату нараховують громадянам, старшим за 70 років. При цьому загальний розмір пенсійної виплати має становити не більше 10 340,35 гривні.

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