28 червня 2021 року Зеленський підписав закон про "податок на Google".

З січня 2022 року реклама на Facebook в Україні буде оподатковуватися податком на додану вартість (ПДВ).

Відповідно до податкового законодавства, подорожчання вартості реклами в Facebook складе 20%. Про це повідомив довідковий центр Meta (Facebook) для бізнесу.

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Зміни в ціні на рекламу стосуватимуться всіх, у кого в адресі компанії або особистій адресі вказана Україна, але які не підтвердили, що вони зареєстровані як юридична особа або як приватний підприємець, і не додали в рекламний аккаунт Facebook номер платника ПДВ.

Закон про"податок на Google":

28 червня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу, згідно з якими великі іноземні IT-компанії будуть зобов'язані сплачувати податок на додану вартість від своїх доходів в Україні.

Реєструватися в Україні як платники ПДВ будуть іноземні компанії, що "постачають українцям електронні послуги" загальною сумою понад 1 мільйон гривень на рік.

Йдеться про такі компанії, як Google, Facebook, TikTok, YouTube, Apple, Microsoft. Саме вони після набрання чинності законом будуть платити податок на додану вартість у розмірі 20% в іноземній валюті.

Хто звільняється від сплати податків:

Від сплати ПДВ звільняються операції з постачання послуг з дистанційного навчання через інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем.

Також від податку на додану вартість звільнено операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, якщо їх проведення та надання не потребує участі людини.

З 1 січня 2022 року скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном.