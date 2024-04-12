Захисники навколишнього середовища б'ють на сполох через судно у Балтійському морі, що транспортує російську нафту.

"Нафта підживлює війну". Таким гаслом екоактивісти розмалювали танкер, що належить Естонії і розташовується у Балтійському морі. За словами захисників довкілля, танкер постачав бункерне паливо для суден, які перевозили російську нафту, що становить небезпеку для навколишнього середовища та "розпалює конфлікт", інформує Reuters.

Зазначається, що судно, яке стоїть у міжнародних водах біля шведського острова Готланд, забезпечувало пальним понад 50 нафтових танкерів, які прямували до російських портів або з них за останні два місяці. Організація Greenpeace висловила стурбованість тим, що будь-яка аварія або розлив із зареєстрованого на Кіпрі танкера може спричинити екологічну катастрофу в крихкій екосистемі Балтійського моря.

"Zircone є частиною флоту, яким керує Fast Bunkering, яка, у свою чергу, належить зареєстрованій в Естонії Baltic Sea Bunkering OU, свідчать реєстри компаній Латвії та Естонії. Компанія Fast Bunkering заявила, що надає послуги лише суднам, що належать європейським компаніям, і що вона дотримується всіх чинних санкцій і обмежень", - ідеться у матеріалі.

Автори зазначають, що "тіньовий", або "сірий" флот являє собою низку кораблів, які продовжують працювати в міжнародних водах, транспортуючи нафту з Росії, Ірану та інших країн, на які введено санкції, незважаючи на те, що сертифікатори та виробники двигунів більше не ручаються за їхню морехідність. При цьому у Greenpeace стверджують, що Zircone місяцями "продавав паливо тіньовому флоту". У компанії це заперечують.

"Я можу вас запевнити, що ці заяви не відповідають дійсності, і ми не бункеруємо так званий сірий флот", — сказав генеральний директор Fast Bunkering Олексій Волков.

ЗМІ уточнює, що західні санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну, не забороняють постачання суднового палива, яке танкери використовують для живлення власних двигунів під час транспортування нафти клієнтам.

"Ми не використовуємо суднове паливо російського виробництва, більшість суднового палива, яке ми використовуємо, європейського походження", - підкреслив Волков.

Експорт нафти РФ - останні новини

У березні стало відомо, що Китай імпортує рекордну кількість російської нафти. За даними аналітичної компанії Kpler, минулого місяця азіатська країна отримувала близько 1,7 млн барелів російської нафти на день.

Пекін виступає послідовним покупцем російської нафти з самого початку повномасштабної війни.

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