Музичний сервіс прагне до підвищення рентабельності, а його акції злетіли вгору.

Spotify підніме ціни на підписку в десятках країн цього літа. Лідер музичного стримінгу ставить на чільне місце рентабельність на тлі стрімкого зростання вартості акцій.

Видання Financial Times із посиланням на свої джерела пише, що група планує підвищити ціни на індивідуальні підписки в країнах Європи та Латинської Америки на суму, еквівалентну 1 євро, вже в червні. При цьому ціни в США підвищувати не будуть.

Керівники музичної індустрії давно лобіюють підвищення цін для Spotify, Apple Music та інших платформ потокового мовлення, стверджуючи, що вони зростають повільніше за інфляцію, а сервіс дешевий порівняно з підписками на потокове відео, наприклад Netflix. Навіть після недавнього підвищення цін підписка на Spotify у США коштує 11,99 долара на місяць порівняно з 9,99 долара на місяць, коли група з'явилася в країні 14 років тому.

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Останніми тижнями Spotify уже почала потихеньку підвищувати ціни в деяких країнах, наприклад, у Нідерландах і Люксембурзі. За словами джерел, цього літа підвищення цін значно посилиться.

За даними торгової групи IFPI, цей крок відбувається на тлі того, що розвиток музичного бізнесу починає сповільнюватися. Минулого року зростання глобальних доходів у цьому секторі скоротилося вдвічі. Саме стримінг може стати наступним етапом розвитку потокового мовлення, який включатиме в себе дорожчі преміальні версії їхніх сервісів.

Джерела кажуть, що стримінгові групи, включно зі Spotify, розглядали можливість стягнення додаткової плати за ранній доступ до музики, оскільки музична індустрія прагне заробити на найпристрасніших прихильниках артистів. Також розглядають можливість надання раннього доступу до квитків на концерти тим, хто платить за суперпреміальну підписку. Spotify розглядає можливість створення такого рівня підписки, яка коштуватиме на 6 доларів на місяць більше.

Зазначається, що ці преміум-підписки відрізнятимуться на різних платформах. Apple, Amazon і YouTube також готують преміальні версії своїх музичних стримінгових сервісів.

За останній рік акції Spotify зросли більш ніж удвічі, оскільки група отримала прибуток і збільшила кількість передплатників.

Spotify в Україні - останні новини

Платформа Spotify дуже популярна в Україні. Українці активно використовують її для прослуховування улюблених пісень.

Крім того, композиції учасників пісенного конкурсу "Євробачення" також можна прослухати на популярній стрімінговій платформі Spotify.

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