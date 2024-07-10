Джо Байден намагається заручитися підтримкою в промислових штатах напередодні виборів.

США підвищать мита на деякі види сталі та алюмінію, що імпортуються з Мексики. Вашингтон таким чином намагається зупинити потік металу з Китаю, що надходить через південний кордон.

Видання Financial times пише, що Білий дім заявив, що мита в розмірі 25% застосовуватимуться до будь-якої сталі, що надходить до США з Мексики, яка не була виплавлена і розлита в Північній Америці. Водночас алюміній із Мексики, що містить первинну плавку з Китаю, Білорусі, Ірану або Росії, обкладатиметься тарифами в розмірі 10%.

Білий дім заявив, що ці заходи вживаються спільно з Мексикою, яка попросить своїх імпортерів надавати більше інформації про те, з якої країни надходить їхня сталева продукція.

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Торговий представник США Кетрін Тай заявила, що цей крок є "гарною новиною" як для США, так і для мексиканських працівників сталеливарної та алюмінієвої промисловості.

За словами американських чиновників, США імпортують близько 3,8 мільйона тонн сталі з Мексики, водночас тільки 13% виплавляють і розливають за межами північноамериканського регіону, і тепер вони підпадають під дію нових мит.

Що стосується алюмінію, то мита будуть застосовуватися тільки до 6% з 105 000 тонн алюмінію, імпортованого з Мексики.

Адміністрація Байдена йде на ці кроки перед виборами, щоб посилити підтримку нинішнього президента в промислових штатах.

Раніше цього року Байден також виступив за захист US Steel від купівлі японською компанією Nippon Steel - цей крок Байден охарактеризував як підтримку американських сталеливарників.

Мита США на товари з Китаю - останні новини

У травні адміністрація Байдена представила пакет нових мит, націлених на імпорт із Китаю в секторі чистих технологій, включно з чотириразовим збільшенням податку на імпорт електромобілів до 100%, подвоєнням ставки на сонячні батареї до 50% та подвоєнням тарифів на китайські чіпи з 2025 року.

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