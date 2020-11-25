5 стартапів отримають по 25 тисяч доларів, 2 стартапи – по 50 тисяч доларів.

Державний фонд "Український фонд стартапів" (УФС) за підсумками 14-го, 15-го і 16-го пітчів (презентація проекту перед потенційними інвесторами) прийняв рішення виділити 225 тисяч доларів 7 українським стартапам.

Читайте такожВ Україні представили серіал про створення та розвиток стартапів

Про це передає прес-служба Фонду на своєму офіційному сайті.

Зокрема, по 50 тисяч доларів отримають наступні стартапи: eSalesPlatform (онлайн-платформа, яка допомагає ритейлеру розширити ринки збуту на міжнародні маркетплейси, такі, як Amazon і eBay) і HackenAI (мобільний додаток для особистої кібербезпеки).

За 25 тисяч доларів отримають такі стартапи: RE-leaf PAPER (стартап по створенню крафтового паперу, виготовленого на основі волокнистої маси з опалого листя); iceFood (проект по створенню заморожених і корисних перших страв, других страв, десертів та напоїв); AI Impulsar (програмне забезпечення, яке допомагає контролювати та аналізувати стан людей з аутизмом та деменцією, а також заздалегідь сповіщає людей з епілепсією про ймовірність розвитку кризового стану); Muscreators (онлайн-сервіс для ефективного і масштабного просування артиста) і Smart Way (мобільний додаток для простої взаємодії з митницею на кордоні).

Що цьому передувало

У жовтні один з найбільших українських операторів мобільного зв'язку компанія "ВФ Україна", Що працює під брендом Vodafone, та УФС підписали меморандум про стратегічне співробітництво, що передбачає взаємодію з обміну інформацією, участь у спільних проектах, проведення подій і зустрічей з підтримки українських стартапів.

Довідка УНІАН

Український фонд стартапів (УФС) - це державний фонд, заснований за ініціативою Кабінету Міністрів України.

Місія Фонду - підтримувати інноваційні проекти та допомагати українським підприємцям створювати успішні глобальні компанії.

Фонд надає гранти компаніям і фізичним особам-підприємцям на початкових стадіях їх розвитку (pre-seed і seed).

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець