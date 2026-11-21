Катери мають посилити оборону Чорного моря, захист узбережжя та торговельних маршрутів.

На шотландському суднобудівному заводі будують два ракетні катери для ВМС України. Проєкт вартістю понад 100 млн фунтів стерлінгів рівномірно фінансують Велика Британія та Норвегія. Про це пише "Думська".

Катери мають посилити оборону Чорного моря, захист узбережжя та торговельних маршрутів. Їх оснастять сучасним озброєнням європейського виробництва, проте точні характеристики поки що не розкривають.

Прем'єр-міністр Великої Британії Еді Бернем заявив, що ці катери "не тільки зміцнять оборону Чорного моря, а й підтримають європейську безпеку".

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Зазначається, що йдеться про проєкт, переговори щодо якого велися ще з 2016 року. У 2021 році Україна та Велика Британія підписали угоду про будівництво восьми ракетних катерів. Спочатку планувалося, що два з них побудують у Великій Британії, а решту - в Україні.

За основу взяли проект Protector - 50-метрові кораблі водотоннажністю близько 500–600 тонн. Серед розглянутих варіантів озброєння - протикорабельні ракети Harpoon або NSM, 57- або 75-мм гармата та засоби ППО.

За інформацією ЗМІ, катери вже побудовано. Нинішня угода про фінансування, ймовірно, означає, що партнери остаточно визначилися з оплатою проєкту.

Зброя для України

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Великої Британії під час візиту до Берліна оголосить про новий пакет допомоги Україні на суму 260 млн фунтів, до якого, зокрема, увійдуть дрони дальнього радіусу дії, здатні літати на відстань понад 1000 км.

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