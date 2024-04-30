На початку травня в Україні відзначають кілька святкових та пам’ятних днів: 1 травня (середа) – День праці; 5 травня (неділя) – Великдень; 8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. У Нацбанку розповіли, як працюватимуть СЕП та банки.
Регулятор пояснив, що в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, зокрема не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю. Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.
До того ж система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.
Банки України
Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.
В кінці квітня 2024 року Національний банк знизив облікову ставку до 13,5% після зниження її до 14,5% у березні. Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, НБУ продовжує цикл пом’якшення процентної політики.