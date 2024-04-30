На період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю.

На початку травня в Україні відзначають кілька святкових та пам’ятних днів: 1 травня (середа) – День праці; 5 травня (неділя) – Великдень; 8 травня (середа) – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. У Нацбанку розповіли, як працюватимуть СЕП та банки.

Регулятор пояснив, що в період дії воєнного стану в Україні тимчасово призупинена дія окремих норм законодавства про працю. Зокрема, закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану визначає, що скасовуються святкові й неробочі дні, зокрема не переноситься вихідний день на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю. Отже, 1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи.

До того ж система електронних платежів Національного банку (СЕП) вже понад рік працює в режимі 24/7. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Відео дня

Банки України

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 30 квітня, зріс на 5 копійок – до 39,95 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 39,50 грн за долар.

В кінці квітня 2024 року Національний банк знизив облікову ставку до 13,5% після зниження її до 14,5% у березні. Ураховуючи послаблення фактичного та очікуваного цінового тиску, а також зниження ризиків для надходження міжнародної фінансової підтримки, НБУ продовжує цикл пом’якшення процентної політики.

Вас також можуть зацікавити новини: