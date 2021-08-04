Не вистачає державного фінансування.

Кабінет міністрів вніс зміни до свого розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління", згідно з якими початок забезпечення права операторам надавати послуги 5G-зв'язувідтерміновується з грудня на липень 2022 року.

Відповідне розпорядження уряд ухвалив на засіданні сьогодні, в середу, 4 серпня.

Згідно із прийнятими змінами, оголошення конкурсів або аукціонів з надання радіочастотного ресурсу для впровадження 5G буде можливим у травні 2022 року. Раніше планувалося, що це стане можливим у жовтні цього року.

Зазначається, що причиною відтермінування стала відсутність державного фінансування необхідних для запуску 5G наукових досліджень.

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У листопаді 2020 року Кабінет міністрів затвердив план заходів із впровадження в Україні високошвидкісного зв'язку 5G. План передбачав можливість проведення перших тендерів на радіочастоти для 5G у жовтні 2021 року.

Кабмін визначив розвиток високошвидкісного зв'язку 4G і 5G як один із пріоритетів цифрової трансформації.

Автор: Павло Степанець