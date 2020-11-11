Згідно з планом, до кінця року планується створення робочої групи, до якої увійдуть представники держорганів, профільні асоціації та учасники ринку.

Кабінет Міністрів затвердив план заходів щодо впровадження в Україні високошвидкісного зв'язку 5G, який передбачає можливість проведення перших тендерів на радіочастоти для 5G у жовтні 2021 року.

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Відповідне розпорядження про прийняття плану уряд прийняв на сьогоднішньому засіданні.

Згідно з планом, до кінця року планується створення робочої групи, до якої увійдуть представники держорганів, профільні асоціації та учасники ринку.

Також до кінця року робоча група повинна оцінити необхідність проведення дослідження з визначення вартості радіочастот в діапазонах 700 МГц і 3400-3800 МГц, необхідних для впровадження 5G.

У червні 2021 року передбачається провести роботи з визначення вартості радіочастот і в серпні подати в Кабмін проект про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на радіоресурс для 5G.

Згідно з планом, вже в грудні 2021 року планується надати телеком-операторам права на використання радіочастот для впровадження 5G.

За словами віце-прем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, оператори зможуть отримати ліцензії за 1 - 1,5 роки за умови прийняття всіх необхідних нормативно-правових актів для запуску 5G.

Розвиток зв'язку 5G в Україні

Також підкреслив, що 5G дозволить істотно покращити швидкість мобільного інтернету.

"Хочу нагадати, що при впровадженні технології 5G швидкість інтернету збільшується у 10-20 разів", - сказав він.

Крім цього, віце-прем'єр повідомив, що у 2021 році 5G буде випробовуватися в спеціальних експериментальних зонах на території України.

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів України визначив розвиток високошвидкісного зв'язку 4G та 5G як один з пріоритетів цифрової трансформації.

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Автор: Павло Степанець