Тариф на доставку посилок зросте на 5 гривень, а на їх упаковку – на 1-6 гривні.

Група компаній "Нова Пошта" з 20 березня підвищує тарифи на доставку відправлень та на їх упаковку.

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Про це повідомляє прес-служба "Нової пошти".

Підвищення тарифів у НП пояснюють економічними причинами.

"Розуміючи всю складність економічної ситуації, пов'язаної з пандемією і карантинними обмеженнями, "Нова Пошта" тривалий час свідомо не підвищувала тарифи. Але ми змушені зробити незначне підвищення тарифів у зв'язку зі зростанням цін на паливо, комунальні послуги, інфляцією", – йдеться в повідомленні прес-служби.

Тариф на доставку посилок зросте на 5 гривень, а на їх упаковку – на 1-6 гривні.

При цьому скасовується додаткова плата за ручну обробку при відправці посилок розміром від 70 см по одній зі сторін відправлення за умови упаковки згідно з правилами упаковки "Нової пошти".

"Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на плоску основу", – йдеться в повідомленні.

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Автор: УНІАН