При цьому Кабмін фіксує також спроби монопольних змов та маніпуляцій.

Прискорення інфляції в Україні викликане об'єктивними факторами, заявив під час сьогоднішнього засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Уряд у щоденному режимі оцінює дані про ціни на соціальні товари, ціни на продукти, які зростають найбільше. Вже зараз можу сказати, що зростання відбувається через об'єктивні фактори, але також фіксуємо спроби монопольних змов і маніпуляцій", - сказав він.

За словами прем'єра, Кабмін веде діалог з ключовими групами виробників і торгових мереж – обговорюється питання збільшення пропозиції, що має збалансувати ціни.

Шмигаль додав, що така стабілізація цін повинна відбутися в кінці березня.

Що цьому передувало

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в лютому в річному вираженні - у порівнянні з лютим 2020 року - становила 7,5%, прискорившись з 6,1% в січні. Інфляція на споживчому ринку в лютому в порівнянні з січнем 2021 року склала 1%.

У лютому ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше подорожчали соняшникова олія, овочі, цукор. На 3,8-1,3% зросли ціни на м'ясо птиці, фрукти, хліб, яловичину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, сметану, олію. Водночас на 0,2-0,1% подешевшали яйця, кисломолочна продукція, свинина.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, в т.ч. на алкогольні напої - на 1,4%, тютюнові вироби - на 1,3%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 1,8% відбулося в основному через здешевлення природного газу на 6,6%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в першу чергу шляхом подорожчання палива і масел на 7,3%, проїзду в залізничному пасажирському транспорті - на 1,9%. Водночас на 1% подешевшали автомобілі.

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Автор: Дмитро Шварц