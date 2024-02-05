Співробітники перевізника запланували масштабний страйк.

Профспілка Ver.di закликала наземний персонал найбільшої німецької авіакомпанії Lufthansa залишити роботу на добу та розпочати страйк 7 лютого через проблему оплати праці, повідомляє Euronews.

Зазначається, що профспілка вимагає підвищення зарплати на 12,5%, або принаймні додаткових 500 євро на місяць для майже 25 тис. співробітників, включаючи персонал реєстрації, обслуговування літаків, технічного обслуговування та вантажний персонал.

Страйк розпочнеться в середу о четвертій годині ранку і торкнеться аеропортів у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Акція триватиме 27 годин до ранку четверга.

Відео дня

Пасажири з заброньованими рейсами на ці дати будуть проінформовані про скасування та варіанти повторного бронювання в понеділок, 5 лютого, приблизно з 16:00 електронною поштою або через додаток Lufthansa.

Якщо рейси скасовуються за короткий термін і не матимуть альтернативного рейсу, авіакомпанія дозволить пасажирам безкоштовно конвертувати свій квиток на потяг Deutsche Bahn.

Перевезення в Німеччині: останні новини

В січні 2024 року профспілка німецьких машиністів (GDL) анонсувала масштабний страйк, який мав на шість днів паралізувати країну. Працівники тоді вимагали від залізничного концерну Deutsche Bahn поліпшення умов праці.

1 лютого стало відомо, що в Німеччині спостерігали скасування або затримки з обслуговуванням понад тисячі авіарейсів, що зачепили близько 200 тисяч пасажирів. Причиною був організований профспілкою одноденний попереджувальний страйк персоналу, що забезпечує безпеку в аеропортах.

Вас також можуть зацікавити новини: