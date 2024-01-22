Масштабний страйк залізничників паралізує Німеччину з 24 по 29 січня.

Профспілка німецьких машиністів (GDL) 22 січня 2024 року анонсувала новий масштабний страйк, який на шість днів паралізує країну. Як і два тижні тому, коли 80% поїздів у Німеччині зупинялися на три дні, залізничники вимагатимуть від залізничного концерну Deutsche Bahn поліпшення умов праці.

Як повідомляє AP з посиланням на заяву GDL, страйк торкнеться пасажирських перевезень державної Deutsche Bahn з 2:00 середи, 24 січня, до 18:00 понеділка, 29 січня. Вантажні поїзди почнуть страйкувати на день раніше – з 18:00 вівторка, 23 січня.

Скільки саме рейсів буде скасовано або перенесено, на даний момент невідомо.

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Страйки машиністів поїздів у Німеччині

Профспілка німецьких машиністів анонсувала масштабні страйки по всій країні ще у 2023 році. Тоді пройшли два попереджувальні страйки, які тривали до 24 годин, а вже на початку 2024 року була організована перша велика акція, яка тривала три дні. Тоді були скасовані близько 80% поїздів далекого прямування.

Члени профспілки серед іншого вимагають підвищення заробітної плати і скорочення робочого часу з 38 до 35 годин на тиждень без зниження заробітної плати – від другої вимоги Deutsche Bahn поки категорично відмовляється.

Раніше мандрівників попереджали, що протягом 2024 року в Німеччині можливі постійні проблеми з поїздами – скасовання або затримки рейсів, оскільки залізничники мають намір влаштовувати страйки регулярно, поки їхні вимоги не будуть виконані.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині з 1 травня 2023 року запрацювала система єдиних місячних проїзних квитків Deutschlandticket вартістю 49 євро для користування громадським транспортом на всій території країни.

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