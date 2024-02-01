Lufthansa закликала власних пасажирів не приїжджати до низки аеропортів.

У Німеччині в четвер, 1 лютого, можуть скасувати або будуть затримки з обслуговуванням понад тисячі авіарейсів, що зачепить близько 200 тисяч пасажирів. Причина – організований профспілкою одноденний попереджувальний страйк персоналу, що забезпечує безпеку в аеропортах, пише DW з посиланням на об'єднання німецьких аеропортів ADV.

Зазначається, що в Франкфурті з 1130 запланованих на цей день рейсів 310 уже скасували. Натомість найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa планує відправити з цього аеропорту більшу частину запланованих рейсів.

Страйк почався рано-вранці 1 лютого. Так, Lufthansa закликала власних пасажирів через свій додаток не приїжджати до аеропортів Франкфурта, Гамбурга, Бремена, Берліна, Лейпцига, Дрездена та Ерфурта, оскільки посадка там неможлива, пише NZZ.

Відео дня

До страйку приєдналися загалом працівники 11 аеропортів, зокрема найбільший в країні – у Франкфурті-на-Майні, а також у Гамбурзі, Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Бремені, Ганновері, Лейпцигу, Дрездені та Ерфурті. Аеропортів Мюнхена і Нюрнберга страйк не торкнувся, проте там будуть скасовані всі рейси в вищеназвані міста.

Загалом у страйку беруть участь 25 тисяч працівників аеропортів. Вони вимагають підвищення зарплати на 2,80 євро/година, підвищення надбавок і доплат. Натомість федеральне об'єднання підприємств повітряної безпеки та охорони (BDLS) підрахувало, що таке підвищення збільшить витрати підприємств на 250 мільйонів євро.

Перемовини між працедавцями та профспілкою продовжаться 6 лютого.

Авіаперевезення

В кінці січня 2024 року найбільший фінський авіаперевізник Finnair скасував близько 550 рейсів через страйк профспілок проти уряду Фінляндії, який запланований на 1 і 2 лютого.

Раніше УНІАН писав, що за підсумками 2023 року титул найбезпечнішої авіакомпанії світу має найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand. Авіакомпанія досягла успіху в широкому спектрі безпеки, ніколи не випускаючи з уваги найменші деталі.

Вас також можуть зацікавити новини: