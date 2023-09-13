На допомогу водієві прийшли близько 40 осіб, як з числа пасажирів, так випадкові перехожі. Хлопця вдалося врятувати.

У столиці Німеччини Берліні перехожі підняли автобус, щоб врятувати хлопця, який потрапив під заднє колесо.

Про це повідомила поліція німецької столиці. 18-річний хлопець намагався сісти в автобус в районі Шпандау в Берліні, але неочікуванно впав і потрапив під колесо на задній осі автобуса, який вже почав рух.

За словами поліції, 50-річний водій автобуса, побачивши це, негайно зупинився і почав перші рятувальні роботи. На допомогу водієві прийшли близько 40 осіб, як з числа пасажирів, так випадкові перехожі. Праву частину автобуса підняли досить високо, щоб витягнути потерпілого. Хлопця вдалося врятувати.

Останні інциденти з автобусами

26 серпня 2023 року в Італії розбився автобус з українцями. Автобус врізався в польську фуру з фруктами.

29 серпня 2023 року в Румунії в місті Неводарі потрапив у ДТП автобус з українцями. На момент аварії в салоні перебували близько 40 пасажирів.

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