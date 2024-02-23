У Польщі уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів з української держави, зазначив міністр сільського господарства.

Відносини Польща - Україна зараз у центрі уваги. Польська влада має намір "захистити польський ринок" від таких українських продуктів, як цукор, м'ясо птиці, яйця, заморожена малина, яблучний сік, соняшникова та ріпакова олія.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський. "Через надмірне відкриття території Європейського Союзу для припливу товарів з України найбільших втрат зазнали польські фермери. Немає сумнівів, що Україні потрібно допомогти, але відкриття для імпорту сільгосппродукції до ЄС не може бути таким, як зараз, тому що фермери з Польщі та інших країн ЄС не зможуть витримати конкуренції", - йдеться у повідомленні.

Секерський наголосив, що польський уряд хоче запровадити суттєві обмеження на надходження чутливих товарів із України, включно з детальним і навіть обмежувальним контролем на кордоні.

Відео дня

На його думку, польські фермери нині справедливо висловлюють свою опозицію ситуації, в якій опинилося сільське господарство Польщі. Серед основних причин протестів польський міністр назвав "необґрунтовані вимоги" зеленого курсу Європейської Комісії, надмірне надходження агропродовольчої продукції з України на польський ринок і падіння рентабельності сільськогосподарського виробництва.

"Наша спільна мета - сильне польське та європейське сільське господарство, здатне убезпечити себе від недобросовісної конкуренції та рішень, що не враховують специфіку сільськогосподарського виробництва", - сказав він.

Секерський переконаний, що Європейська Комісія має зрозуміти фермерів, які протестують, і усвідомити, що будь-які зміни європейської політики мають бути справедливими.

Ситуація на кордоні з Польщею

22 лютого стало відомо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до Варшави і провів важливі зустрічі для розблокування кордону.

21 лютого президент України Володимир Зеленський закликав президента Польщі Анджея Дуду і прем'єр-міністра Дональда Туска провести зустрічі на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів.

Президент Польщі Анджей Дуда підтримав ідею Володимира Зеленського провести урядову зустріч для вирішення питання блокування пунктів пропуску, заявив державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера. Він також зазначив, що зустріч на кордоні "не найбезпечніша", і краще було б зустрітися у Варшаві чи Любліні.

Вас також можуть зацікавити новини: