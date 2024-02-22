Як запевняє Дмитро Кулеба, уряди України та Польщі налаштовані вирішити проблемні питання.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба приїхав до Варшави і провів важливі зустрічі для розблокування кордону. Про це глава МЗС повідомив у мережі X (Twitter).

Як зазначив Кулеба, він провів у Варшаві щиру та понад годинну розмову з керівником Кабінету премʼєр-міністра Польщі Павлем Грасем і головою комісії у закордонних справах Сейму Польщі Павлем Ковалем.

"Обидва уряди налаштовані на вирішення проблемних питань", - зазначив Кулеба.

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Також глава МЗС вдячний "за рішення, які гарантуватимуть безперешкодні постачання військових і гуманітарних вантажів в Україну".

Крім того, на зустрічі обговорили також подальші спільні зусилля для нарощування військових постачань.

"У Києві і Варшаві є чітке розуміння, хто є нашим спільним ворогом", - додав Кулеба.

Україна та Польща починають переговори про ситуацію на кордоні

Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України закликає владу Польщі розблокувати кордон, бо блокування польськими фермерами та перевізниками не має виправдання.

21 лютого президент України Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді і прем'єр-міністру цієї країни Дональду Туску провести зустрічі на державному кордоні з метою розблокування руху українських вантажів. Також глава держави запрошує приїхати на кордон представника Європейської комісії заради припинення політичних маніпуляцій.

Державний секретар канцелярії президента Польщі Анджей Дера заявив, що лідер польської держави Анджей Дуда підтримує зустріч двох урядів.

Водночас, сьогодні, 22 лютого, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що у найближчі години Польща внесе автомобільні та залізничні дороги, що ведуть до пунктів пропуску з Україною, до переліку критичної інфраструктури, щоб товари військового, гуманітарного та медичного спрямування перетинали кордон без затримок.

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