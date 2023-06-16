Літак позиціонується як "сучасний", проте він має всі недоліки радянської моделі Іл-96, яка розроблялася наприкінці 1980-х років.

На тлі масових антиросійських санкцій, введених проти РФ у зв'язку з вторгненням в Україну, країна-агресор почала модернізувати старі радянські літаки Іл-96.

Як повідомляє Avianews.com, російська "Об'єднана авіабудівна корпорація"(ОАК) представила перший пасажирський Іл-96-400М, який за заявами виробника має "сучасне російське бортове радіоелектронне обладнання". Рішення про необхідність модернізації радянського літака агресор ухвалив у зв'язку з санкціями Заходу і забороною на поставку нових літаків Boeing і Airbus.

Як йдеться в матеріалі, літак позиціонується як "сучасний", проте він має всі недоліки радянської моделі Іл-96, яка розроблялася наприкінці 1980-х років через відсутність в СРСР власних широкофюзеляжних трансконтинентальних авіалайнерів.

Модернізований Іл-96-400М як і раніше має льотний екіпаж з трьох осіб, тоді як стандартом для західних авіалайнерів вже понад 30 років є екіпаж, що складається тільки з двох пілотів. Обов'язки радиста та бортінженера західні виробники передали сучасній авіоніці, яка допомагає пілотам керувати повітряним судном.

Літак, як і попередник з 1980-х має чотири двигуни, що робить його менш економічним порівняно із західними Airbus A350, A330, Boeing 777, Boeing 787, які мають по два двигуни і можуть літати на далекі відстані.

Найгірша економічність Іл-96 в порівнянні з західними конкурентами призвела до того, що найбільша російська авіакомпанія "Аерофлот" ще в 2014 році вивела останній Іл-96 в модифікації Іл-96-300 з експлуатації.

За офіційними даними ОАК, в однокласному компонуванні Іл-96-400М може перевозити 370 пасажирів. У той же час Boeing 777-300ER у флоті "Аерофлоту" розрахований на 427 місць з трьома класами обслуговування.

Війна в Україні та російська авіація

2 березня 2022 року найбільші у світі виробники літаків Boeing та Airbus зупинили роботу в Росії через вторгнення в Україну. Вони призупинили відправку запчастин до Росії, технічне обслуговування та надання техпідтримки для авіакомпаній з РФ.

В Європі зупинили дію сертифікатів придатності літаків для всіх авіакомпаній РФ.

Однак всупереч санціям, у 2022 році в Росію були відправлені деталі літаків Boeing, Airbus та інших компаній на мільйони доларів.

У червні 2023 року російський "Аерофлот" в обхід санкцій оновив софт на літаку Airbus A350. Допомогла російському перевізнику в цьому питанні авіакомпанія з дружньої до РФ країни, яка "неофіційно поділилася оновленням ПЗ і сервісним бюлетенем".

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