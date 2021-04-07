Такі обмеження вводяться у зв'язку з проведенням капітального ремонту.

У Києві з 10 квітня по 30 червня у зв'язку з проведенням капітального ремонту частково обмежать рух транспорту на Кільцевій дорозі.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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На першому етапі оновлять ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (у напрямку Жулян).

Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.

Заїзд на Кільцеву дорогу з вул.Глушкова здійснюватиметься за схемою: просп. Глушкова - вул. Одеська - вул. Лятошинського - вул. Луценка - Кільцева дорога.

Пробки в Києві 7 квітня

Затори в Києві в середу вранці, 7 квітня, скували основні магістралі міста.

На всіх транспортних мостах через Дніпро були труднощі з трафіком. Затори утворилися на в'їздах і виїздах з усіх мостів.

Багатокілометровий затор утворився на під'їзді до Північного мосту з боку Троєщини.

Транспортний колапс спостерігався на в'їздах у місто з боку Житомирської траси, Софіївської Борщагівки та Крюківщини.

"Червоними" від заторів були перетин пр.Степана Бандери та вул. Скляренка, пр. Леся Курбаса, вул. Вадима Гетьмана, Набережне шосе, вул. Набережно-Хрещатицька та Набережно-Рибальська, вул. Ілленка, Володимирський узвіз та Хрещатик.

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Автор: Світлана Закелова