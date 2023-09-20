Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що конкуренція має бути чесною.

Європейському Союзу необхідно розслідувати підтримку Китаєм електромобілів у зв'язку з величезними субсидіями, які він надає галузі.

Таку заяву зробила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю Bloomberg, натякнувши при цьому, що може йтися про нечесну конкуренцію, що є неприйнятним.

Минулого тижня Єврокомісія оголосила про початок антисубсидійного розслідування, яке може призвести не лише до введення тарифів на імпорт електромобілів китайського виробництва, але і до заходів у відповідь з боку Пекіна.

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"Нам подобається конкуренція, але це має бути чесна конкуренція... те, що ми бачимо, — це величезні субсидії в секторі електромобілів в Китаї, що, звичайно ж, знижує наше ігрове поле", - заявила фон дер Ляйен.

Як йдеться в матеріалі, розслідування проти Китаю є частиною більш широких зусиль ЄС щодо "зниження ризиків".

Говорячи про державну підтримку, надану китайській індустрії електромобілів, фон дер Ляєн зазначила: "Ми не приймаємо це на внутрішньому ринку для наших компаній, тому ми також не приймаємо це для китайських компаній, і тому зараз ведеться розслідування з приводу субсидій для електромобілів в Китаї".

Розслідування ЄС підкреслює його труднощі у зміцненні торговельних зв'язків з другою за величиною економікою світу, а також захищає від передбачуваних ризиків для ланцюга поставок та національної безпеки.

Фон дер Ляєн додала, що глава торгового представництва ЄС Валдіс Домбровскіс незабаром відправиться в Китай, щоб обговорити нагальні питання, в тому числі субсидії на електромобілі.

У свою чергу Пекін назвав цей крок таким, що може привести до введення імпортних тарифів на китайські автомобілі, "відвертим актом протекціонізму".

Електромобілі в Україні

Станом на березень 2023 року продажі нових електромобілів в Україні збільшилися втричі.

Станом на червень 2023 року українці з початку року придбали понад 12 тисяч електромобілів. Частка нових машин у реєстраціях електромобілів зросла з 18% у першому півріччі 2022 року до 22% поточного року.

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