Другий тур виборів проходить у семи громадах.

Сьогодні у низці українських громад почався другий тур місцевих виборів. Зокрема, нових мерів обиирають в Сумах, Одесі та Херсоні.

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Виборчі дільниці відкрилися о 8 ранку. Другий тур виборів проходить у семи громадах - Луцькій, Кам’янець-Подільський, Сумській, Краматорській, Херсонській, Одеській та Українській.

Участь у виборах можуть взяти понад 1 млн 650 тис. виборців, які загалом голосуватимуть на 927 дільницях.

Другий тур виборів не стали скасовувати навіть попри «карантин вихідного дня», що почав діяти в суботу, 14 листопада.

Чергові місцеві вибори в Україні відбулися 25 жовтня.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

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Автор: Дмитро Захаров