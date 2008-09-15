Вишеградська четвірка розділилася щодо України

Брюссель. 15 вересня. УНІАН. Президенти країн Вишеградської четвірки не мають спільної позиції щодо приєднання до ЄС України та Туреччини.

Як повідомляє словацьке інформаційне агентство “TASR”, питання подальшого розширення ЄС обговорювалося на зустрічі Президентів у словацьких Пієштянах 12-13 вересня.

За даними агентства, Президенти, зокрема, зійшлися в питанні того, що двері ЄС мають залишатися відкритими для країн, що виконали всі необхідні для приєднання критерії.

“Сьогодні – це Хорваті, і, під питанням – що робити далі з Туреччиною. Ми також обговорили, чи потрібно встановлювати конкретні дати для кожної країни щодо вступу до ЄС”, - цитує агентство Президента Словаччини Івана ГАСПАРОВІЧА.

Президент Словаччини також підтвердив, що його країна підтримує приєднання України до ЄС, додавши при цьому, що таку думку поділяють всі країни “Вишеградської четвірки”.

“Водночас, політична та економічна ситуація в Україні має братися до уваги”, - зазначив І.ГАСПАРОВИЧ.

Разом з тим, його чеський колега Вацлав КЛАУС повідомив журналістам, що у Президентів були різні позиції щодо подальшого розширення ЄС, а єдиною спільною позицією була позиція про те, що Хорватія має стати членом ЄС.

До “Вишеградської четвірки” входять Словаччина, Чехія, Угорщина та Польща.