Комітет ЄП пропонує видавати паспорти дітям до 12 років

Брюссель. 16 вересня. УНІАН. Комітет з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту пропонує дітям до 12 років видавати спеціальні паспорти без відбитків пальців.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у схваленому 15 вересня на засіданні Комітету проекті доповіді Карлоса КОЕЛЬО (група народних партій, Португалія) проекті доповіді щодо внесення змін до законодавства від 2004 року про біометричні паспорти за пропозицією Єврокомісії.

У документі депутати, зокрема, запропонували відмовитися від взяття відбитків пальців у дітей молодше 12 років

Депутати зазначили, що відбитки пальців дітей, зазвичай, не достатньо гарної якості, особливо у наймолодших, в яких відбитки ще можуть змінюватися з віком.

Водночас, для боротьби з торгівлею дітьми, депутати висловилися за надання дітям до 12 років окремих паспортів зі спеціальним розділом, в якому мають бути вказані імена та прізвища батьків. До останнього часу дітей молодшого віку записують до паспортів батьків, указуючи лише імена дітей.

У випадку подорожі дітей за межі Європи не з батьками, а з третіми особами, крім паспортів дітей такі особи повинні мати спеціальний письмовий дозвіл.

Депутати висловили також переконання у тому, що вартість “дитячих” паспортів не повинна перевищувати 50% вартості паспортів для дорослих.

Проект доповіді схвалено в рамках процедури спільного схвалення рішень Європарламентом та Радою ЄС.