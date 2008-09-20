Розпочнеться вечірнє засідання сесії Європарламенту

В ході засідання депутати планують провести дебати щодо проектів доповідей Дірка СТЕРКСА (група ліберальних партій, Бельгія) про моніторинг трафіку суден та інформаційну систему, Яромира КОЛІЧЕКА (група об’єднаних лівих, Чехія) про розслідування нещасних випадків в секторі морського транспорту, Паоло КОШТИ (група ліберальних партій, Італія) про відповідальність морських та річкових пасажирських перевізників при нещасних випадках, Домінік ВЛАСТО (група народних партій, Франція) про державний контроль портів, Луїза ДЕ ГРАНДЕС ПАСКУАЛЄ (група народних партій, Іспанія) про інспекції суден та організації з проведення таких інспекцій. Крім того, депутати планують заслухати повідомлення Єврокомісії та Ради ЄС щодо морського піратства.