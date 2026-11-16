Росія активно користується обмеженням Starshield в Україні: в ISW розкрили тактику

Росіяни можуть обирати вигідніші маршрути польоту.

Російські війська активно використовують діючі обмеження швидкості системи Starshield в Україні для нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Які переваги отримує РФ від таких обмежень – пояснили аналітики Інституту вивчення війни.

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, українські безпілотники-перехоплювачі при досягненні швидкості понад 161 км/год втрачають зв’язок з операторами. Внаслідок цього вони не можуть перехоплювати російські реактивні дрони, які розвивають значно вищу швидкість. Він також зазначив, що ці обмеження швидкості перешкоджають перехопленню російських реактивних безпілотників на ранніх етапах їхнього польоту – зокрема, над окупованими територіями східної України. Це дозволяє російським силам обирати вигідніші маршрути польоту та розширює їхні можливості для нанесення ударів.

Як зазначають в ISW, російські війська часто використовують майданчики для запуску безпілотників великої дальності, розташовані в окупованих Донецьку та Гвардійському (Крим), для нанесення ударів по Україні

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"Таким чином, російські війська можуть отримати можливість завдавати ефективніших ударів з цих та інших позицій по міських центрах на півдні та сході України – наприклад, по Запоріжжю, Дніпру та Павлограду (які знаходяться приблизно за 25, 110 і 130 кілометрах від лінії фронту відповідно), – доти, доки українські сили не зможуть використовувати реактивні дрони-перехоплювачі над окупованою територією", – підкреслюють аналітики.

Крім того, обмеження швидкості в системі Starshield, ймовірно, створюватимуть значно більший навантаження на інші компоненти української системи протиповітряної оборони – такі як винищувачі, автоматизовані та керовані кулеметні установки, а також переносні зенітно-ракетні комплекси – оскільки українським силам доведеться компенсувати відсутність інших засобів.

Обмеження Starshield в Україні

12 листопада президент Володимир Зеленський заявив про нові проблеми з роботою Starshield. Збої спостерігалися вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його даними, діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 км/год.

14 листопада сенатори-демократи США зажадали від Ілона Маска зберегти всі документи, пов’язані з обмеженнями, які компанія SpaceX запровадила для України щодо використання супутникових сервісів Starlink і Starshield.

Водночас, за даними ЗМІ, у SpaceX повідомили Україні, що обмеження швидкості Starshield нібито виникло через технічні проблеми і жодного навмисного введення обмежень не було.

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