Нобелівську премію з літератури отримав француз

Київ. 9 жовтня. УНІАН. Нобелівську премію з літератури отримав французький письменник Жан-Марі Гюстав ле КЛЕЗІО.

Нобелівський комітет називає його «автором нових напрямів, поетичних пригод і плотського екстазу, дослідником природи людини за межами панівної цивілізації та всередині неї», повідомляє «Газета.ру».

Ж.-М. Ле КЛЕЗІО став першим французом, що одержав Нобелівську премію з літератури з 1985 року.