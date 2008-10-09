Нобелівську премію з літератури отримав француз
16:26, 09 жовтня 2008Новини ЄС
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За нові напрямки та поетичні пригоди
Київ. 9 жовтня. УНІАН. Нобелівську премію з літератури отримав французький письменник Жан-Марі Гюстав ле КЛЕЗІО.
Нобелівський комітет називає його «автором нових напрямів, поетичних пригод і плотського екстазу, дослідником природи людини за межами панівної цивілізації та всередині неї», повідомляє «Газета.ру».
Ж.-М. Ле КЛЕЗІО став першим французом, що одержав Нобелівську премію з літератури з 1985 року.
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