ЄС встановив нові норми забруднення води

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Рада міністрів з питань навколишнього природного середовища ЄС затвердила нові норми якості води в ріках та морях.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено на засіданні Ради 20 жовтня у Люксембургу.

Директива включає в себе норми щодо вмісту в воді 33-х забруднюючих речовин, з них 13 – речовини пріоритетного ризику, серед яких, зокрема, важкі метали та кадмій.

Директива передбачає значне скорочення викидів цих речовин у води до 2018 року.

Країни-члени мають схвалити необхідні заходи для зменшення викидів таких речовин до 2015 року.

Положення Директиви мають бути включені в національні законодавства протягом 18-ти місяців.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент схвалив проект цієї директиви 17 червня.