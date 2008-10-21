Саркозі хоче створити ”економічний уряд” зони євро

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Президент головуючої в ЄС Франції Ніколя САРКОЗІ пропонує створити “економічний уряд” країн зони євро для протидії кризі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту в Страсбурзі.

“Фінансова криза принесла нам економічну кризу, і економічна криза вже почалася”, - сказав він.

Н.САРКОЗІ зазначив, що економічний уряд країн зони євро мав би працювати в парі з Європейським центральним банком для подолання негативних наслідків фінансової кризи для економіки країн Європи.

Президент Франції також закликав до проведення більш частих зустрічей голів урядів країн зони євро за моделлю міні-самміту, проведеного минулого тижня в Парижі.

Як повідомляв УНІАН, світ переживає одну з найпотужніших фінансових криз з 30-х років минулого століття. 15-16 жовтня Європейська Рада (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН) схвалив ряд заходів для протидії фінансовій кризі і, зокрема, підтримав надання фінансової підтримки фінансовим інституціям, що постраждали внаслідок фінансової кризи.

12 жовтня у Парижі відбувся міні-самміт лідерів країн зони євро, на якому також були схвалені рішення щодо підтримки фінансової стабільності європейських фінансових установ.