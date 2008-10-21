Москва. 21 жовтня. УНІАН. Європа стурбована «некерованістю» в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні сказав державний міністр Федерального міністерства закордонних справ ФРН Гернот ЕРЛЕР під час відеомосту Москва-Берлін «Кавказький конфлікт. Що далі? Геополітичні наслідки».

«… Ми знову маємо справу з практично некерованістю України, де третій раз за два роки виникає питання нових виборів», - сказав Г.ЕРЛЕР.

За його словами, це також впливає на ефективність роботи уряду. Окрім цього, він підкреслив, що зараз в Україні виникли непримиренні політичні табори.

«Вони (політичні сили) роблять усе для того, щоб світ дивився з великою стурбованістю на розвиток подій на Україні», - сказав держміністр.

«Що нам дадуть різні фантазії про різні союзи й політику безпеки (за участю України), коли ще необхідно відповісти на питання про безпеку всередині України, коли зараз у країні проводиться просто катастрофічна внутрішня політика», - підкреслив він.

«Ми вельми стурбовані й бажаємо Україні якнайскоріше стати на шлях стабілізації та досягти хоча б у мінімальному ступені співпраці й взаємодії, та перебування мінімальних термінів уряду при владі», - додав Г.ЕРЛЕР.