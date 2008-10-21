У жовтні знизився імпорт вантажів в Україну

Київ. 21 жовтня. УНІАН. У першій половині жовтня суттєво знизився імпорт вантажів до України - на 40-45%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Державної митної служби України Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ сьогодні під час прес-конференції.

За його словами, скорочення імпорту пов`язане з фінансовою кризою, яка розгортається у світі.

«Проблема імпортера - це курсова різниця. Якщо імпортер не знає, за якою ціною він зможе конвертувати валюту, він закладатиме ризики в суму і таким чином збільшуватиме ціну товару. Або ж він обмежить імпорт товарів для того, щоб не ризикувати», - відзначив В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Він також висловив надію на стабілізацію ситуації, посилаючись на ті заходи, що їх вжила Рада національної безпеки і оборони України на своєму засіданні в понеділок, 20 жовтня.