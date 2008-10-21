З Росії вимагатимуть відшкодування за Грузію?

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР не виключає, що Росії з часом буде пред’явлена вимога щодо компенсації збитків, нанесених Грузії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту у Страсбурзі під час обговорення стану відносин між ЄС та Росією.

“Росія не буде присутньою на конференції донорів (для Грузії – УНІАН), але я думаю, що прийде час, коли також питання відшкодування збитків має бути піднято для обговорення”, - сказала вона. Комісар також зазначила, що не знятим з порядку денного залишається і питання проведення міжнародного незалежного розслідування причин та ходу російсько-грузинської війни у серпні цього року.

Комісар також висловила переконання в тому, що політичне розв’язання проблемних питань, що виникли внаслідок війни з Грузією, лежить у Женеві.

“Я думаю, політичне рішення знаходиться в Женеві. Переговори почалися складно, але процес розпочатий і зараз ми хочемо просуватися вперед”, - сказала Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Як повідомляв УНІАН, після війни між Росією та Грузією, яка відбулася на початку серпня, Росія визнала незалежність Південної Осетії та Абхазії. До Грузії, крім районів Осетії та Абхазії були введені спостерігачі Європейської місії. 15 жовтня цього року у Женеві відбувся перший раунд консультацій на рівні експертів між Росією, Грузією та представниками міжнародного співтовариства щодо вирішення проблем, які виникли внаслідок війни, в тому числі, проблем повернення переміщених осіб та статусу двох регіонів Грузії. Наступний раунд консультацій має відбутися 19 листопада.