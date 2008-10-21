Європарламент виділив 950 млн. євро на Erasmus Mundus

Брюссель. 21 жовтня. УНІАН. Європарламент підтримав виділення 950 млн. євро на програму студентських обмінів Erasmus Mundus в 2009-2013 роках.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Маріелль де САРНЕ (група ліберальних партій, Франція), схваленій сьогодні на засіданні Європарламенту в Страсбурзі.

У доповіді депутати закликали країни-члени ЄС спростити процедури щодо видачі віз для студентів, що приїжджають до країн в рамках програми Erasmus Mundus, а також наголосили, що студенти з третіх країн мають бути попереджені про країну їхнього навчання якомога швидше після схвалення рішення для того, щоб вони мали достатньо часу для отримання віз.

Депутати також висловилися за те, щоб магістерські програми та докторантури для вихідців з третіх країн сприяли б використанню щонайменше двох європейських мов. Крім того, депутати висловилися за збалансований підхід в наданні грантів для студентів з третіх країн із забезпеченням рівного представлення як чоловіків так і жінок.

Програма Erasmus Mundus спрямована на залучення найкращих студентів з третіх країн для навчання на магістерських програмах та в докторантурах, створених консорціумом університетів щонайменше з трьох країн.

В 2004-2008 році в рамках програми було надано 4424 стипендії для студентів з третіх країн. В програмах взяли участь 323 університети, з них 256 – з ЄС.

Фінансування програми в 2004-2008 році становило 230 млн. євро.