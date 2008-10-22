ЄП призначив баронесу Ештон комісаром з торгівлі

15:42, 22 жовтня 2008
Новини ЄС
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“За” проголосували 538 депутатів

Брюссель. 22 жовтня. УНІАН. Європарламент підтримав призначення баронеси Кетрін Маргеріт ЕШТОН комісаром ЄС з питань торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

“За” проголосували 538 депутатів, проти – 40, утрималися – 63.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Рада ЄС також підтримала призначення баронеси К.М.ЕШТОН.

3 жовтня Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ звернувся з листом до Ради ЄС та Європарламенту з проханням надати згоду на призначення баронеси К.М.ЕШТОН комісаром з питань торгівлі замість П.МЕНДЕЛЬСОНА, якій вирішив перейти на роботу до британського уряду.

Баронеса К.М.ЕШТОН, 52 роки, економіст за фахом, до останнього часу була лідером Палати Лордів британського парламенту.

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