Україна утримала стабільність поставок газу до ЄС

Київ. 3 січня. УНІАН. У національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» стверджують, що Україна за рахунок власних обсягів утримала стабільність поставок газу до країн-членів Європейського Союзу.

Про це йдеться у прес-релізі НАК «Нафтогаз України», текст якого переданий УНІАН прес-центром компанії.

У документі зазначається, що НАК «Нафтогаз України» обурена заявами керівників російської газової монополії ВАТ «Газпром», які дискредитують Україну в очах європейської спільноти. Неспроможність керівництва ВАТ «Газпром» вести переговори на партнерських засадах призвела до припинення газопостачання України та розбалансування механізму газового транзиту в Європу. Компанія вважає, що така позиція ВАТ «Газпром» суперечить світовій практиці ведення переговорів, загальноприйнятим принципам ведення бізнесу та нагадує практику «енергетичного шантажу» та «економічного пресингу».

НАК «Нафтогаз України» готова надати всім легітимним зацікавленим особам інформацію щодо поставок російського газу до європейських країн.

«Незважаючи на значне скорочення постачання обсягів російського транзитного газу, встановлення цінових лімітів, Україна за рахунок власних обсягів утримала стабільність постачання газу до країн ЄС», - наголошується у заяві НАК.

Зокрема, за даними компанії, 2 січня 2009 року на Румунському напрямку поставки газу було збільшено на 100 тис. куб. метрів на добу, на Угорському напрямку - на 1,8 млн. куб. метрів на добу за рахунок власних резервів України. Загалом на 12.00 2 січня компанія отримувала на українсько-російському кордоні 305,5 млн. куб. метрів газу на добу. У той же час західним партнерам було транспортовано 319,3 млн. куб. газу на добу, що на 13,8 перевищує обсяг газу, який надходив від ВАТ «Газпром».

Таким чином, заяви керівництва ВАТ «Газпром» щодо несанкціонованого відбору Україною російського транзитного газу є суто провокативними та такими, що не мають під собою жодного підґрунтя, наголошують в НАК. Компанія вважає, що такі дії є цілеспрямованою інформаційною кампанією щодо дискредитації «Нафтогазу України» як надійного партнера та України як держави в цілому.

НАК «Нафтогаз України» вимагає негайного припинення інформаційної істерії, яка розгорнута в російських ЗМІ та поверненню ВАТ «Газпром» до конструктивного діалогу за столом переговорів.

НАК «Нафтогаз України» вчергове нагадує, що гарантує безперебійний та безаварійний транзит російського газу європейським споживачам виключно в рамках діючих домовленостей. Водночас, відсутність додаткової угоди щодо транспортування російського газу територією України не дозволяє компанії:

1. Визначити умови розрахунків за послуги з транзиту.

2. Проведення митного декларування обсягів транзиту з країнами-імпортерами.

3. Гарантувати надійну, безаварійну та синхронну роботу ГТС України та Росії.

НАК «Нафтогаз України» налаштований на продовження переговорів з ВАТ «Газпром» у конструктивному руслі для вирішення зазначених питань.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України, оскільки Москва і Київ не змогли домовитися про умови нового контракту. При цьому і Україна, і Росія запевняють, що перебоїв з поставками газу до Європи не буде.

2 січня офіційний представник російського «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що Україна веде несанкціонований відбір російського газу, що йде українськими магістральними трубопроводами на експорт до Європи.

Також він стверджує, що «Газпром» досі не отримав від України 1,5 млрд. дол. за поставлений наприкінці 2008 року газ, а також те, що Україна ще залишається винною російській компанії 614 млн. дол. штрафу.

У той же день НАК «Нафтогаз України» заперечив наявність заборгованості перед «Газпромом» за поставлений в листопаді-грудні газ і назвав неправдивою заяву про несанкціонований відбір газу.

Разом із тим Польща, Угорщина, Румунія і Словаччина заявили про зменшення надходжень російського газу, що транспортується через територію України.