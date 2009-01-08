Газова криза може зашкодити євроінтеграції України

Брюссель. 8 січня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ каже, що газова криза може зашкодити процесу євроінтеграції України.

Як передає інтернет-видання «EUobserver”, про це він заявив під час прес-конференції у Празі ввечері 7 січня.

«Україна заявляє, що хоче бути ближчою до ЄС. Якщо вона хоче бути ближче, вона не мала б створбвати ніяких проблем для постачання газу до ЄС», - сказав Президент Єврокомісії.

При цьому він зазначив, що, якщоб і Росія, і Україна, поводилися так, як вони заявляють, що поводяться, то не було б ніяких проблем з постачанням газу.

Питання енергетичної безпеки ЄС обговорюватимуться сьогодні у Празі під час неформального засідання Ради міністрів з питань зовнішніх відносин ЄС. В ході засідання, зокрема, можуть бути обговорені питання направлення експертів до України для спостереження за транзитом газу, а також щодо проведення міні-самміту за участі Росії та України для розв’язання газової проблеми. Водночас, за даними видання, ніяких рішень формально схвалено не буде.

Як повідомляв УНІАН, 1 січня 2009 р. ВАТ «Газпром» припинив поставки газу до України через неузгодженість нового контракту на 2009 рік.

5 січня ВАТ «Газпром» вирішив знизити обсяги поставок газу для європейських споживачів на 65,3 млн. куб. м на добу - до 221,8 млн. куб. м на добу. Водночас, за інформацією «Нафтогазу України», насправді поставки були скорочені в 4 рази – до 73,8 млн. кубометрів на добу. 7 січня о 7-44 за повідомленням «Нафтогазу» Росія повністю припинила транзит газу через Україну. Росія, у свою чергу, обвинувачує Україну у припиненні роботи компресорних станцій для транзиту газу.