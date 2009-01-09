Асоціація торговців Риму закликає бойкотувати єврейські магазини

Брюссель. 9 січня. УНІАН. Асоціація комерсантів Риму закликає бойкотувати магазини, що належать євреям на знак протесту проти дій Ізраїлю.

Про це повідомляє сьогодні італійська газета La Repubblica.

За даними видання, асоціація Flaica-Uniti-Cub, що об’єднує торговців Риму запропонувала на своєму інтернет-сайті «нічого більше не купувати в магазинах, що належать вихідцям єврейської спільноти на знак протесту» проти Ізраїлю.

«Ми не можемо більше мовчати щодо того, що відбувається в секторі Газа. Ми вирішили створити перелік торговців, що мають зв’язок з Тель-Авівом, оскільки люди не знають, хто є хто”, - пояснив виданнбю секртеар ааосціації Джанкарло ДЕЗІДЕРАТІ.

У свою чергу Президент євроейської комуни Риму Рікардо ПАЧІФІЧІ заявив про намір подати позов проти асоціації торговців за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.