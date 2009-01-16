Польща підтримує Україну у газовому конфлікті

Київ. 16 січня. УНІАН. Польща підтримує Україну у газовій суперечці з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ під час прес-конференції у Києві.

«Самі переговори Президентів Польщі і України (14 січня – УНІАН), а також моя тут присутність є відповіддю на ваше запитання», - сказав Р.СІКОРСЬКИЙ, відповідаючи на запитання щодо підтримки Польщею України у газовій суперечці з РФ.

Р.СІКОРСЬКИЙ також зазначив, що Польща підтримує ринкові, прозорі рішення у розв’язанні газових питань і виступає проти «шантажу та монополії». Він також сказав , що його країна виступає за диверсифікацію джерел енергопостачання.

Зі свого боку міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО підкреслив, що українська газотранспортна система є національним багатством і нікому не може бути передана. Він наголосив, що саме з цієї позиції потрібно виходити при веденні переговорів, і припинити будь-які спекуляції щодо можливого продажу української ГТС.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Р.СІКОРСЬКИЙ 15-16 січня відвідує Україну з офіційним візитом.