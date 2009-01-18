Ферреро-Вальднер вітає припинення вогню в секторі Газа

Брюссель. 18 января. УНИАН. Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР приветствует решение Израиля о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в ее заявлении, текст которого передан УНИАН.

“Это было необходимым прекратить огонь. Я приветствую тот факт, что Израиль объявил о прекращении огня. Я призываю Хамас воздерживаться от любой жестокости с целью положить конец ужасным страданиям людей”, - заявила комиссар.

Она отметила, что прекращение огня даст также возможность ЕС и другим донорам оказать необходимую гуманитарную помощь пострадавшим.

“Наш приоритет - достижение длительного мира. Я надеюсь мы скоро увидим открытие пунктов пропуска к сектору Газа и отозвание израильских войск”, - заявила Б.Ферреро-вальднер.

Как сообщал УНИАН, Израиль объявил о прекращении огня вечером 17 января.