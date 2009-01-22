Ющенко розповів Качинському про газові угоди

Київ. 22 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО поінформував Л.КАЧИНСЬКОГО про зміст досягнутих з російською стороною домовленостей та відновлення транзиту через Україну російського природного газу до європейських споживачів.

Президенти України та Польщі обговорили також наступні кроки в подоланні наслідків газової кризи та створення єдиного європейського енерготранзитного простору.

В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ також обмінялися думками щодо спільних дій у напрямку європейської інтеграції України.