Ющенко розповів Качинському про газові угоди
17:31, 22 січня 2009Новини ЄС
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Президенти поспілкувалися телефоном
Київ. 22 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів телефонну розмову з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО поінформував Л.КАЧИНСЬКОГО про зміст досягнутих з російською стороною домовленостей та відновлення транзиту через Україну російського природного газу до європейських споживачів.
Президенти України та Польщі обговорили також наступні кроки в подоланні наслідків газової кризи та створення єдиного європейського енерготранзитного простору.
В.ЮЩЕНКО та Л.КАЧИНСЬКИЙ також обмінялися думками щодо спільних дій у напрямку європейської інтеграції України.
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