4 країни ЄС просять про допомогу в управлінні міграцією
10:47, 27 лютого 2009Новини ЄС
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Потоки мігрантів у Середземномор`ї зростають
Брюссель. 27 лютого. УНІАН. 4 країни-члени ЄС просять допомоги в управлінні зростаючою міграцією.
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з відповідним проханням до колег по Євросоюзу звернулися міністри внутрішніх справ Греції, Італії, Кіпру та Мальти в ході засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.
Ці чотири країни, зокрема, попросили про допомогу у розселенні шукачів притулку в різних країнах-членах ЄС.
Нелегальні мігранти прибувають до цих країн переважно з Африки та Азії морськими шляхами.
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