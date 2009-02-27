4 країни ЄС просять про допомогу в управлінні міграцією

Брюссель. 27 лютого. УНІАН. 4 країни-члени ЄС просять допомоги в управлінні зростаючою міграцією.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, з відповідним проханням до колег по Євросоюзу звернулися міністри внутрішніх справ Греції, Італії, Кіпру та Мальти в ході засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС.

Ці чотири країни, зокрема, попросили про допомогу у розселенні шукачів притулку в різних країнах-членах ЄС.

Нелегальні мігранти прибувають до цих країн переважно з Африки та Азії морськими шляхами.